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Reuters'tan medya-iktidar ilişkileri ile ilgili rapor

Uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye’deki medya-iktidar ilişkileri üzerine iddiaları içeren bir rapor yayınladı. Rapordaki bilgilerin haber merkezlerindeki kaynaklardan alındığı ileri sürüldü.

Reuters'tan medya-iktidar ilişkileri ile ilgili rapor
Reuters

Reuters, Türkiye'de medya ve iktidar ilişkilerini inceleyen bir rapor yayımladı. Rapordaki bilgileri sektördeki kaynaklarından aldığını ileri süren Reuters, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un whatsapp mesajları veya telefon aramalarıyla iktidarla ilgili haberlerde yetkililere talimatlar ilettiğini öne sürdü.

Reuters, sektörde bulunan ondan fazla çalışanın, haber merkezlerine Fahrettin Altun ve ekibi tarafından direktifler gönderildiğini söylediğini iddia ederken; raporun yazarı, yetkililerin, iktidarla ilgili haberler için basın kuruluşlarının haber merkezlerine düzenli olarak direktif niteliğinde Whatsapp mesajları gönderildiğine ilişkin ekran görüntülerini gördüğünü öne sürdü.

Raporda, “Bu mesajlarda yetkililer, gazete yönetimlerine hükümet ya da parti yöneticileri hakkında yorum yapmaktan kaçınmaları ya da hangi haberlerin öne çıkarılacağı yönünde birtakım direktifleri iletiyor” ifadeleri yer alıyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

İletişim Başkanlığı'yla da görüşen Reuters, yetkililerin bu iddiaları kesinlikle yalanladığını aktardı.

Başkanlık'tan açıklama yapan yetkili, "Fahrettin Altun, görevi gereği zaman zaman editör ve muhabirlere brifing veriyor. Ancak bu işler hiçbir zaman haber kuruluşlarının editoryal bağımsızlığını ihlal edecek veya basın özgürlüğünü ihlal edecek şekilde yapılmıyor." açıklamasını yaptı.

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisinin ise sorularına yanıt vermediğini öne sürdü.

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