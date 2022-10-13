Televizyon izleyicileri reyting sonuçlarında hangi dizi ve programların zirvede yer alacağını merakla bekliyor. 12 Ekim Çarşamba akşamı ekranlarda yeni dizilerden “Bir Peri Masalı, O Kız” gibi diziler yer alırken, programlar arasında “Masterchef Türkiye ve Çok Güzel Hareketler 2” yer alıyordu.