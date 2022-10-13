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Reyting sıralaması belli oldu! AB ve Total reyting sonuçlarını açıkladı!

Dün akşam ekranlarda yayınlanan Atla Gel Şaban, Bir Peri Masalı, O Kız gibi dizi ve filmlerin ardından reyting sıralamasında kimin birinci olacağı merak ediliyor. Reyting sonuçları 12 Ekim Çarşamba günü AB, ABC ve Total’in açıklamaları ile belli oldu.

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  • Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Ekim 2022 Reyting sonuçları ne oldu, birinci kim oldu?

    Televizyon izleyicileri reyting sonuçlarında hangi dizi ve programların zirvede yer alacağını merakla bekliyor. 12 Ekim Çarşamba akşamı ekranlarda yeni dizilerden “Bir Peri Masalı, O Kız” gibi diziler yer alırken, programlar arasında “Masterchef Türkiye ve Çok Güzel Hareketler 2” yer alıyordu.
  • Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Ekim 2022 Reyting sonuçları ne oldu, birinci kim oldu?

    12 EKİM ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

    Total, AB ve ABC reyting sonuçlarında "Kuruluş Osman" zirvede yerini aldı.

    12 EKİM ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1.KURULUŞ OSMAN –ATV

    2.KURULUŞ OSMAN (ÖZET) – ATV

    3. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT – ATV

    4.ESRA EROL’DA – ATV

    5. SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER – FOC

    6. ATV ANA HABER – ATV

    7. GECENİN UCUNDA – STAR TV

    8. MASTERCHEF TÜRKİYE – TV8

    9. O KIZ – KANAL D

    10. SHOW ANA HABER – SHOW TV
  • Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Ekim 2022 Reyting sonuçları ne oldu, birinci kim oldu?

    12 EKİM ÇARŞAMBA AB REYTİNG SONUÇLARI

    1.KURULUŞ OSMAN – ATV

    2.MASTERCHEF TÜRKİYE – TV8

    3. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT – ATV

    4.SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER – FOX

    5.GECENİN UCUNDA – STAR TV

    6.O KIZ – KANAL D

    7. KANAL D ANA HABER – KANAL D

    8. ATV ANA HABER – ATV

    9. ESRA EROL’DA – ATV

    10. KURULUŞ OSMAN (ÖZET) – ATV
  • Reyting sonuçları açıklandı mı? 13 Ekim 2022 Reyting sonuçları ne oldu, birinci kim oldu?

    12 EKİM ÇARŞAMBA ABC REYTİNG SONUÇLARI

    1.KURULUŞ OSMAN – ATV

    2. SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER – FOX

    3. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT – ATV

    4. KURULUŞ OSMAN (ÖZET) – ATV

    5. MASTERCHEF TÜRKİYE – TV8

    6. GECENİN UCUNDA – STAR TV

    7. ESRA EROL’DA – ATV

    8. ATV ANA HABER – ATV

    9. O KIZ – KANAL D

    10. BİR PERİ MASALI – FOX

     

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