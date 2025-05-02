Reyting sonuçları 1 Mayıs 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 1 Mayıs Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Siyah Kalp, Kanal D'de İnci Taneleri, Now TV'de Hudutsuz Sevda, TRT 1'de Athletic Bilbao-Manchester United maçı, TV8'de Survivor izleyici karşısına çıktı. ATV'de Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi ekrana gelirken, Star TV'de Bizim Aile filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 1 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan Siyah Kalp, İnci Taneleri, Hudutsuz Sevda, Athletic Bilbao-Manchester United maçı, Survivor, Cem Karaca'nın Gözyaşları, Bizim Aile yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 1 Mayıs 2025 Reyting sonuçları tablosu...
1 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
1 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
1 MAYIS 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI