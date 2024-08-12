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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 11 Ağustos 2024 Pazar: AB ve Total sıralaması ile dünün reyhting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 11 Ağustos 2024 Pazar: AB ve Total sıralaması ile dünün reyhting sonuçları birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları günün sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 11 Ağustos 2024 Pazar akşamı yayınlanan dizi, film ve programlar gecenin birincisi olmak için yarıştı. En yüksek izlenme oranını elde eden yapımı merak edenler gözlerini AB ve Total sıralamasına çevrildi. Peki, AB ve TOTAL sıralamasında dün hangi yapım birinci oldu? İşte 11 Ağustos Pazar reyting sonuçları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2024 - 08:46 Güncelleme: 12.08.2024 - 08:46
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        Kanallarda her gün farklı dizi, film ve program ekranlara geliyor. Seyirciler izledikleri yapımların AB ve Total reyting sıralamasını merak ediyor. Dün akşam yayınlanan yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Bu noktada 11 Ağustos Pazar reyting sonuçları için araştırmalar başladı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 11 Ağustos 2024 Pazar AB ve Total sıralaması…

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        11 AĞUSTOS PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        11 Ağustos 2024 Pazar akşamı birçok yapım izleyiciyle buluştu. Ancak henüz reyting sonuçları paylaşılmadı.

        Dün akşam yayınlanan yapımların AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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