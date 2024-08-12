Reyting sonuçları 11 Ağustos 2024 Pazar: AB ve Total sıralaması ile dünün reyhting sonuçları birincisi kim oldu?

Kanallarda her gün farklı dizi, film ve program ekranlara geliyor. Seyirciler izledikleri yapımların AB ve Total reyting sıralamasını merak ediyor. Dün akşam yayınlanan yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Bu noktada 11 Ağustos Pazar reyting sonuçları için araştırmalar başladı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 11 Ağustos 2024 Pazar AB ve Total sıralaması…