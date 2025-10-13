Reyting sonuçları 12 Ekim 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Her sabah açıklanan reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımların izlenme oranları belli oluyor. Dün akşam TRT 1'de Teşkilat ve Star TV'de Çarpıntı dizileri ile ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? Ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Now TV'nin yeni dizisi Sahtekarlar ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Show TV'de Düğün Dernek filmi yayınlandı. Peki AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 12 Ekim 2025 dünün reyting sonuçları...
12 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
12 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;
12 EKİM 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat – TRT 1
Sahtekârlar – NOW
MasterChef Türkiye – TV8
Teşkilat (Özet) – TRT 1
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Çarpıntı – Star TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
MasterChef Türkiye Özet – TV8
Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV
Sahtekârlar (Tekrar) – NOW
12 EKİM 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Teşkilat – TRT 1
Sahtekârlar – NOW
Çarpıntı – STAR TV
Teşkilat (Özet) – TRT 1
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW
MasterChef Türkiye – TV8
Show Ana Haber – SHOW TV
Kanal D Ana Haber – KANAL D
Sahtekârlar (Tekrar) – NOW
Çarpıntı (Özet) – STAR TV