        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 12 Ekim 2025: Teşkilat, Çarpıntı, Sahtekarlar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef... AB ve Total’de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 12 Ekim 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Her sabah açıklanan reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımların izlenme oranları belli oluyor. Dün akşam TRT 1'de Teşkilat ve Star TV'de Çarpıntı dizileri ile ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? Ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Now TV'nin yeni dizisi Sahtekarlar ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, Show TV'de Düğün Dernek filmi yayınlandı. Peki AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 12 Ekim 2025 dünün reyting sonuçları...

        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 08:55 Güncelleme: 13.10.2025 - 14:48
        Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 12 Ekim Pazar akşamı Now TV’nin yeni dizisi Sahtekarlar ekran yolculuğuna başlarken, Show TV’de Düğün Dernek filmi yayınlandı. TRT 1’de Teşkilat ve Star TV’de Çarpıntı dizileri ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? Ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 12 Ekim 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi...

        12 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        12 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        12 EKİM 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        Teşkilat – TRT 1

        Sahtekârlar – NOW

        MasterChef Türkiye – TV8

        Teşkilat (Özet) – TRT 1

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

        Çarpıntı – Star TV

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        MasterChef Türkiye Özet – TV8

        Kim Milyoner Olmak İster Özel – ATV

        Sahtekârlar (Tekrar) – NOW

        12 EKİM 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Teşkilat – TRT 1

        Sahtekârlar – NOW

        Çarpıntı – STAR TV

        Teşkilat (Özet) – TRT 1

        Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW

        MasterChef Türkiye – TV8

        Show Ana Haber – SHOW TV

        Kanal D Ana Haber – KANAL D

        Sahtekârlar (Tekrar) – NOW

        Çarpıntı (Özet) – STAR TV

