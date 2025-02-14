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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 13 Şubat 2025: Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda... Dünün reyting sonuçları ile AB ve Total’de kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 13 Şubat 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

        Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 13 Şubat Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün ve Hudutsuz Sevda dizileri ile Survivor yarışması yeni bölümleriyle, Kral Kaybederse dizisi ise tekrar bölümüyle ekranlara geldi. TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşmaları Fenerbahçe-Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar-Galatasaray maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 13 Şubat 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 07:55 Güncelleme: 14.02.2025 - 07:55
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        Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam kanallarda Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün ve Hudutsuz Sevda dizilerinin ve Survivor yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play Off Karşılaşmaları Fenerbahçe-Anderlecht maçı ve AZ Alkmaar-Galatasaray maçı heyecanı yaşandı. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 13 Şubat 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...

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        13 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        13 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        13 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

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        13 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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