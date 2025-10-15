Reyting sonuçları 14 Ekim 2025: ABC1, AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 14 Ekim Salı akşamı Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV'de Kıskanmak, ATV'de Gözleri Karadeniz dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TV8'de ayrıca Türkiye-Gürcistan maçı futbolseverlerle buluştu. Kanal D'de ise Güller ve Günahlar dizisinin tekrarı yayınlandı. Peki, Total, AB ve ABC1 sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 14 Ekim 2025 ABC1, AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...
Reyting sonuçları 14 Ekim Salı günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında dizi, film, yarışma ve maç gibi farklı türde içerikler ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak, Gözleri Karadeniz, MasterChef Türkiye, Türkiye-Gürcistan maçı, Güller ve Günahlar izlenme oranları araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 14 Ekim 2025 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...
14 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
14 Ekim 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecektir.
14 EKİM 2025 SALI ABC1 REYTİNG SIRALAMASI