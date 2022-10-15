14 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Yalı Çapkını - MasterChef - Müge Anlı ile Tatlı Sert" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

14 Ekim Cuma reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında güncel listeyi sizlerle paylaşacağız.