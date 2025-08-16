Reyting sonuçları 15 Ağustos 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?
Dün Kanal D'de Durdurulamaz, TRT 1'de Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2", Show TV'de Olanlar Oldu, Star TV'de Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı, NOW TV'de Artık Oluversin Gari filmleri yayınlanırken, TV8'de MasterChef yeni bölümle ekrana geldi. 15 Ağustos Cuma günü en çok izlenen yapımları merak edenler dünün reyting sonuçları için arama motorlarına yöneldi. Peki, 15 Ağustos 2025 ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 15 Ağustos Cuma günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün TRT 1'de Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2", Show TV'de Olanlar Oldu, Star TV'de Açlık Oyunları Kuşların ve Yılanların Şarkısı gibi yapımlar yayınlandı. Peki, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte, 15 Ağustos 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
REYTİNG SONUÇLARI 15 AĞUSTOS 2025
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacak.
REYTİNG SONUÇLARI 8 AĞUSTOS 2025
Total grubunda “Masterchef Türkiye” zirvede yer aldı. “Now Ana Haber” ikinci sıraya yerleşirken, Star TV’de ekranlara gelen “Kibar Feyzo” ise üçüncü sırada yer aldı. AB grubunda da “MasterChef Türkiye” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. “Hedefim Sensin” ikinci sırada, “Now Ana Haber” ise 3. sıraya yerleşti.
ABC kategorisinde “Now Ana Haber” ikinci sıraya yerleşirken, “Hedefim Sensin” üçüncü oldu.