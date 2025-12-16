Reyting sonuçları 15 Aralık 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
Pazartesi günü televizyonda birçok program, dizi, film ve yarışma izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 15 Aralık 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
15 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
15 Aralık Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir ve TRT 1’de Cennetin Çocukları dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
Show TV’de Eyyvah Eyvah, ATV’de Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Star TV’de Titanların Savaşı ve Now TV’de Avatar: Suyun Yolu filmleri yayınlandı.
15 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün Total ve AB sıralaması saat 10.00'dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
15 ARALIK 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI