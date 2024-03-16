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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 15 Mart: Cuma günü AB ve total reytinglerde kim birinci oldu Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar

        15 Mart reyting sonuçları açıklanıyor! Dün en çok ne izlendi?

        Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar ve Arka Sokaklar gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 15 Mart Cuma AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 08:37 Güncelleme: 16.03.2024 - 08:37
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        Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. Kızılcık Şerbeti, Kara Ağaç Destanı, Yalı Çapkını, Gaddar ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 15 Mart Cuma AB ve total reyting sonuçları...

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        15 MART CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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        15 MART CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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