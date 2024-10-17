Dün yayınlanan dizi, film, maç, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 16 Ekim Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., MasterChef Türkiye, Fırtınanın İçinde, Hababam Sınıfı Uyanıyor yapımları ekranlara geldi. Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas ise final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 16 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi…