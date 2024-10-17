Reyting sonuçları 16 Ekim 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oluyor!
Dünün reyting sonuçları 16 Ekim 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Taş Kağıt Makas ise final bölümüyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda ise Fırtınanın İçinde ve Hababam Sınıfı Uyanıyor yapımları yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 16 Ekim 2024 AB ve Total reyting sıralaması...
Dün yayınlanan dizi, film, maç, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 16 Ekim Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet..., MasterChef Türkiye, Fırtınanın İçinde, Hababam Sınıfı Uyanıyor yapımları ekranlara geldi. Kanal D dizisi Taş Kağıt Makas ise final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Gözler ise AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 16 Ekim 2024 Çarşamba reyting birincisi…
16 EKİM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
16 Ekim 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
16 EKİM 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI