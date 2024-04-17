Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından merakla takip ediliyor. Dün ekranlara gelen tüm yapımlar reyting sıralamasında birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 16 Nisan 2024 Salı gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...