Reyting sonuçları açıklanıyor: 16 Nisan Salı dünün AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 16 Nisan Salı dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve ana haberler arasından açıklanıyor. Dün akşam kuşağında SHOW TV'de Bahar dizisi izleyicileri ekran başına kilitledi. Bahar'ın yanı sıra diğer kanallarda Mehmed: Fetihler Sultanı, Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Survivor All Star yayınlandı. İşte, 16 Nisan 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması...
Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından merakla takip ediliyor. Dün ekranlara gelen tüm yapımlar reyting sıralamasında birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 16 Nisan 2024 Salı gününe ait reyting sonuçları hakkında bilgiler...
16 NİSAN 2024 SALI TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 16 Nisan Salı gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.
16 NİSAN 2024 SALI AB REYTİNG SONUÇLARI