Reyting sonuçları 18 Mart 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 18 Mart Salı günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile Survivor yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Hızlı ve Öfkeli 2 ve Son Akşam Yemeği filmleri filmseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 18 Mart 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 18 Mart Salı akşamı Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, ATV’de Bir Gece Masalı, TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8’de Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D’de Hızlı ve Öfkeli 2, Now TV’de Son Akşam Yemeği filmleri yayınlandı. Peki, 18 Mart 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
18 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 18 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
18 MART 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI