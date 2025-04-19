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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 18 Nisan 2025: Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul, Sustalı Ceylan… AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 18 Nisan 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 18 Nisan Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul ve Sustalı Ceylan dizileri ile Survivor yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise Banker Bilo ve Bihter filmleri yayınlandı. Peki, 18 Nisan 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 08:18 Güncelleme: 19.04.2025 - 08:18
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        Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 18 Nisan Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, Kanal D’de Arka Sokaklar, TRT 1’de Bir Zamanlar İstanbul, ATV’de Sustalı Ceylan, TV8’de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV’de Banker Bilo ve Now’da Bihter filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte 18 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

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        18 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 18 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11.00’den sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        18 NİSAN 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        18 NİSAN 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

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