Dün yayınlanan dizi, film, haber bülteni, yarışma ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 19 Temmuz Cumartesi akşamı TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle ekrana gelirken; Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D’de Kuzey'in Oğlu Volkan Konak yapımları tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1’de Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör, Star TV’de Hayalimdeki Düğün, ATV’de Dünya: Yeni Bir Başlangıç, Now TV’de Olmadı Kaçarız filmleri yayınlandı. Peki, dünün AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu? İşte 19 Temmuz 2025 reyting sonuçları…