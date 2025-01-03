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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 2 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 2 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 2 Ocak 2025 Perşembe sıralaması izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D'de Regaip Gecesi Özel, ATV'de Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili Özel, TRT 1'de Regaip Kandili programları ekranlara geldi. Show TV'de Nasipse Olur, Star TV'de Pele Bir Efsanenin Doğuşu, Now'da Hudutsuz Sevda, TV8'de Survivor All Star – Gönüllüler yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Ocak 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 07:56 Güncelleme: 03.01.2025 - 07:56
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        2 Ocak Perşembe akşamı kanalların birçoğunda Regaip Kandili gecesine özel programlar yayınlandı. Show TV’de Nasipse Olur, Star TV’de Pele Bir Efsanenin Doğuşu filmleri izleyicilerle buluşurken, Now’da Hudutsuz Sevda’nın tekrar bölümü, TV8’de ise Survivor All Star – Gönüllüler yarışmasının yeni bölümü ekrana geldi. AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2 Ocak 2025 Reyting birincisi…

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        2 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        2 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecek.

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        2 OCAK 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

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        2 OCAK 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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