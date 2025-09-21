Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 20 EYLÜL 2025: Gönül Dağı, Can Borcu, MasterChef Türkiye… Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 20 Eylül 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Gönül Dağı ve Can Borcu dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Veliaht, Arka Sokaklar ve Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümü yayınlanırken; Hareket Sekiz filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 20 Eylül 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2025 - 08:21 Güncelleme: 21.09.2025 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        20 Eylül Cumartesi akşamı TRT 1’de Gönül Dağı ve ATV’de Can Borcu dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Veliaht, Kanal D’de Arka Sokaklar ve Now TV’de Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri ekranlara geldi. Star TV’de ise Hareket Sekiz filmi yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 20 Eylül 2025 reyting sonuçları sıralaması…

        2

        20 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        20 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakanlar Rize'de incelemelerde bulundu
        Bakanlar Rize'de incelemelerde bulundu
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        ABD basını: Netanyahu Mısır'a baskı yapılmasını istedi
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Vegan yumurta mı gerçek yumurta mı?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Grip mevsimi başladı! Neden grip aşısı yaptırmalısınız?
        Bakan Yumaklı'dan açıklama
        Bakan Yumaklı'dan açıklama
        Trump'tan Afganistan açıklaması
        Trump'tan Afganistan açıklaması
        Erken doğum iddialarına soruşturma
        Erken doğum iddialarına soruşturma
        Pentagon'dan gazeteciler için yeni düzenleme
        Pentagon'dan gazeteciler için yeni düzenleme
        Facia böyle geldi
        Facia böyle geldi
        Yurttaki taciz ve yağmayla ilgili 4 gözaltı
        Yurttaki taciz ve yağmayla ilgili 4 gözaltı
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        Trabzon'da kazanan çıkmadı!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        53 yaşında ekmeğini kovalıyordu... Gasp edilen taksici öldürüldü!
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcunun dikkatini dağıtıp 2.5 kilo altını çaldılar!
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        "Vura vura kıra kıra şampiyon olacağız"
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Fahiş fiyata 1.9 milyar TL'lik ceza
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Filenin Efeleri çeyrek finalde!
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Cumhuriyet’ten iki önceki devletimiz olan Anadolu Selçukluları’nın kültür mirası, ilk kez Külliye’de sergileniyor
        Düğünde sanatçıya saldırı
        Düğünde sanatçıya saldırı
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!
        HT Spor'da ayın oyuncusu Eren Elmalı!