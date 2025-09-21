Reyting sonuçları 20 Eylül 2025: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Gönül Dağı ve Can Borcu dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Veliaht, Arka Sokaklar ve Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümü yayınlanırken; Hareket Sekiz filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 20 Eylül 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...
20 Eylül Cumartesi akşamı TRT 1’de Gönül Dağı ve ATV’de Can Borcu dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Veliaht, Kanal D’de Arka Sokaklar ve Now TV’de Kıskanmak dizilerinin tekrar bölümleri ekranlara geldi. Star TV’de ise Hareket Sekiz filmi yayınlandı. İzledikleri yapımların Total, AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 20 Eylül 2025 reyting sonuçları sıralaması…
20 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
20 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.
20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI