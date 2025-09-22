Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında birçok dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 21 Eylül Pazar akşamı Çarpıntı ve Teşkilat dizileri ile Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle; Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya ve Halef dizileri ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 21 Eylül 2025 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...