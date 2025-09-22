Habertürk
        Reyting sonuçları 21 Eylül 2025: Çarpıntı, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye... AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 21 Eylül 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Eşref Rüya ve Now TV'de Halef dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, TRT 1 dizisi Teşkilat yeni sezonu açtı. Star TV'de ise Çarpıntı dizisi yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki, dünün reyting sonuçları ile en çok izlenen hangi yapım oldu? İşte, 21 Eylül 2025 AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 07:49 Güncelleme: 22.09.2025 - 07:51
        1

        Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam kuşağında birçok dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 21 Eylül Pazar akşamı Çarpıntı ve Teşkilat dizileri ile Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle; Kızılcık Şerbeti, Eşref Rüya ve Halef dizileri ise tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, 21 Eylül 2025 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...

        2

        21 EYLÜL 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        21 Eylül 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

        3

        21 EYLÜL 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        21 EYLÜL 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
