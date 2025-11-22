Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 21 KASIM 2025: Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar... Total, AB, ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 21 Kasım 2025: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC1 sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. 21 Kasım Cuma akşamı Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve Kanal D'de Arka Sokaklar dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Tatlım Tatlım ve ATV'de Buz Devri filmleri sinemaseverlerle buluşurken, Now TV'de ise Sakıncalı dizisinin tekrarı yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 21 Kasım 2025 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2025 - 08:21 Güncelleme: 22.11.2025 - 08:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Akşam kuşağında Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti ve Taşacak Bu Deniz dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Now TV’de Sakıncalı dizisinin tekrar bölümü yayınlanırken, Buz Devri ve Tatlım Tatlım filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte 21 Kasım 2025 reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total’de birinci olan yapım...

        2

        21 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        21 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        21 KASIM 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        21 KASIM 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        21 KASIM 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Engelli kardeşi için yük asansörü yaptırdı... 5. kata çıkarken trajik son!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Kasım ayının ortasında mayıs gibi!
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Otel sahibi ve çalışan tutuklandı
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        "Mamdani'ye yardım edeceğiz"
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        Minik Karan'ın ölümünde de aynı firma çıktı
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        F.Bahçe'den İrfan Can Kahveci kararı!
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Putin: Barışçıl çözüme hazırız
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Birden fazla başkenti olan ülkeler
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Orta Çağ’da sabun kullanmak neden ayıptı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Gıda zehirlenmesi nasıl başlıyor? Bu belirtilere dikkat!
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası