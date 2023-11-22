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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 21 KASIM| Reytinglerde Aile fırtınası: AB ve total sıralama: Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam

        Reyting sonuçları 21 Kasım Salı günü AB ve total sıralama tablosu

        21 Kasım reyting sonuçları geçtiğimiz gün özellikle de akşam saatlerinde ekrana gelen yapımlar sonrası en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 21 Kasım reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 08:45 Güncelleme: 22.11.2023 - 08:45
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        21 Kasım reyting sonuçları Salı günü yayınlanan yapımların ardından özellikle televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz Salı akşamı ekrana gelen Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reyting zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

        İşte 21 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        21 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        21 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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