Reyting sonuçları 21 Kasım Salı günü AB ve total sıralama tablosu
21 Kasım reyting sonuçları geçtiğimiz gün özellikle de akşam saatlerinde ekrana gelen yapımlar sonrası en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reytinglerde zirveyi zorladı. İşte AB ve total 21 Kasım reyting sonuçları...
21 Kasım reyting sonuçları Salı günü yayınlanan yapımların ardından özellikle televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz Salı akşamı ekrana gelen Aile, Yabani ve Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar reyting zirve yarışında birbirlerini zorladı. Peki, hangi yapım AB ve total reyting sıralamasında kaçıncı oldu?
İşte 21 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama:
21 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
21 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI