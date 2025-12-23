Dünün reyting sonuçları ile 22 Aralık Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Üç Kağıtçı, Star TV’de Çılgın İkili 3 ve ATV’de Bergen filmleri yayınlandı. Now TV’de Kıskanmak dizisi tekrar bölümleriyle ekrana geldi. Peki, 22 Aralık 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?