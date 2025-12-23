Reyting sonuçları 22 Aralık 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 22 Aralık Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Kıskanmak, MasterChef Türkiye, Bergen, Üç Kağıtçı, Çılgın İkili 3 yapımları arasından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 22 Aralık 2025 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralama tablosu...
Dünün reyting sonuçları ile 22 Aralık Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Üç Kağıtçı, Star TV’de Çılgın İkili 3 ve ATV’de Bergen filmleri yayınlandı. Now TV’de Kıskanmak dizisi tekrar bölümleriyle ekrana geldi. Peki, 22 Aralık 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
22 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
22 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
22 ARALIK 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI