Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. İzledikleri yapımların AB ve total sıralamasında kaçıncı sırada olduğunu merak edenler dünün reyting sonuçlarını araştırıyor. Peki, dün hangi yapım reytinglerde birinci oldu? İşte, 22 Şubat Perşembe günkü reyting sonuçları ile dünün total ve AB sıralaması...