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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 23 Şubat 2024 dünün AB ve total reyting sıralaması: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar, Arka Sokaklar

        23 Şubat reyting sonuçları: Cuma günü en çok ne izlendi?

        Dün ekranlarda birçok yapım vardı. Gündüz ve akşam kuşağında izleyici ile buluşan dizi ve programlar arasında yalnızca bazıları ilk 10'a girebildi. İşte, 23 Şubat Cuma 2023 AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 10:22 Güncelleme: 24.02.2024 - 10:22
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        Yapımlar arasında reyting rekabeti sürüyor. 23 Şubat Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar, Arka Sokaklar ve Çarkıfelek gibi birçok yapım seyirci ile buluştu. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 23 Şubat Cuma 2023 AB ve total reyting sıralaması...

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        23 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

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        23 ŞUBAT 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        Reyting sonuçları henüz gelmedi. Geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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