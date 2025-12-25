Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizileri ile MasterChef Türkiye yarışmasınn yeni bölümleri yayınlandı. Show TV’de Sahte Kabadayı filmi ekrana gelirken, Taşacak Bu Deniz ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısındaydı. Peki reytinglerde kim birinci oldu, AB ve Total’de hangi yapım zirvede? İşte, 24 Aralık 2025 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...