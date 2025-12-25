Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 24 Aralık 2025: Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, MasterChef Türkiye... AB ve Total’de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 24 Aralık 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

        Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 24 Aralık Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Show TV'de Sahte Kabadayı filmi sinemaseverlerle buluşurken Taşacak Bu Deniz ve Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 24 Aralık 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2025 - 08:21 Güncelleme: 25.12.2025 - 08:21
        1

        Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizileri ile MasterChef Türkiye yarışmasınn yeni bölümleri yayınlandı. Show TV’de Sahte Kabadayı filmi ekrana gelirken, Taşacak Bu Deniz ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısındaydı. Peki reytinglerde kim birinci oldu, AB ve Total’de hangi yapım zirvede? İşte, 24 Aralık 2025 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...

        2

        24 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        24 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan ve Star TV’de Sahipsizler dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        Show TV’de Sahte Kabadayı filmi sinemaseverlerin beğenisine sunulurken, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı.

        24 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        24 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        24 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
