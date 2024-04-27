Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Reyting sonuçları 26 Nisan: Cuma günü AB ve total reytinglerde kim birinci oldu Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Gaddar

        26 Nisan reyting sonuçları açıklanıyor!

        Reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Dün televizyonda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Gaddar ve Arka Sokaklar gibi birçok yapım vardı. Ancak sadece bazıları zirveye oturabildi. İşte, 26 Nisan Cuma AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 08:36 Güncelleme: 27.04.2024 - 08:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dün birçok yapım gündüz ve akşam kuşağında seyirci ile buluştu. Kızılcık Şerbeti, Kara Ağaç Destanı, Yalı Çapkını, Gaddar, ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 26 Nisan Cuma AB ve total reyting sonuçları...

        2

        26 NİSAN CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        26 NİSAN CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI

        Erzincan 4.1 ile sallandı!
        Erzincan 4.1 ile sallandı!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        2 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Bakan Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
        Bakan Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        Blinken'den Çin'e "ABD seçimlerine müdahale" uyarısı
        Blinken'den Çin'e "ABD seçimlerine müdahale" uyarısı
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        Arda Güler golünü attı!
        Arda Güler golünü attı!
        25 yaşındaki İlknur, hayata tutunamadı
        25 yaşındaki İlknur, hayata tutunamadı
        ABD'de Gazze protestoları devam ediyor
        ABD'de Gazze protestoları devam ediyor
        Sıcak sonuç
        Sıcak sonuç
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Aslan virajı döndü!
        Aslan virajı döndü!
        3. Charles göreve geri dönüyor
        3. Charles göreve geri dönüyor
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!