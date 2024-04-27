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        Haberler Gündem Son depremler listesi 27 Nisan Cumartesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

        Erzincan 4.1 ile sallandı! İşte 27 Nisan Cumartesi son depremler listesi

        Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak kaydediliyor. 27 Nisan Cumartesi, ülke genelinde toplamda 38 deprem kaydedildi. En büyüğü ise 4.1 ile Erzincan'da oldu. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 08:21 Güncelleme: 27.04.2024 - 08:27
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        1

        Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anlık olarak birçok deprem oluyor. Birçoğu küçük depremler olsa da elde edilen veriler, bir gün içerisinde onlarca depremi yakalıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean kaydediyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 27 Nisan Cumartesi son depremler listesi...

        2

        ERZİNCAN 4.1 İLE SALLANDI

        27 Nisam günü gece saat 01.30'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 15 kilometre altına kaydedildi.

        3

        BAYBURT'TA DEPREM!

        Başka bir deprem Bayburt'ta oldu. Gece saat 01.40'ta Demirözü 3 büyüklüğündeki depremle sallandı. Deprem yerden 19 kilometre aşağıda gerçekleşti.

        4

        KARADENİZ DE SALLANDI

        Sabah 06.35'te Karadeniz'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem 41 kilometre derinlikte yaşandı.

        5

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