27 Aralık Cumartesi akşamı Show TV’de Güldür Güldür Show programı ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar, Now TV’de Ben Leman dizileri de yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV’de Kara Bela ve Star TV’de Taşıyıcı 2 filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Aralık 2025 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…