        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 27 ARALIK 2025: Güldür Güldür Show, Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Ben Leman... Total, AB, ABC1 sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 27 Aralık 2025: Total, AB ve ABC1 sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden güzel yapımlar yayınlandı. Akşam kuşağında Show TV'de Güldür Güldür Show programı, TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, Now TV'de Ben Leman dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Kara Bela ve Star TV'de Taşıyıcı 2 filmleri ekrana geldi. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte 27 Aralık 2025 reyting sonuçları ile Total ve AB'de birinci olan yapım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 08:11 Güncelleme: 28.12.2025 - 08:11
        1

        27 Aralık Cumartesi akşamı Show TV’de Güldür Güldür Show programı ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1’de Gönül Dağı, Kanal D’de Güller ve Günahlar, Now TV’de Ben Leman dizileri de yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV’de Kara Bela ve Star TV’de Taşıyıcı 2 filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 27 Aralık 2025 reyting sonuçları ile Total, AB ve ABC1 sıralaması…

        2

        27 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        27 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra belli olacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        27 ARALIK 2025 CUMARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        27 ARALIK 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        27 ARALIK 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
