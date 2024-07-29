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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 28 Temmuz 2024: Pazar günü en çok ne izlendi? Dün hangi yapım AB ve totalde birinci oldu?

        28 Temmuz reyting sonuçları açıklanıyor! Pazar günü en çok izlenen yapımlar hangileri oldu?

        Pazar günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 28 Temmuz Pazar total ve AB reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 08:56 Güncelleme: 29.07.2024 - 08:56
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        Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Pazar günü en çok ne izlendi? İşte, 28 Temmuz Pazar dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...

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        28 TEMMUZ 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        28 TEMMUZ 2024 PAZAR AB REYTİNG SONUÇLARI

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