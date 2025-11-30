Reyting sonuçları 29 Kasım Cumartesi: Dün en çok hangi dizi izlendi, Total ve AB sıralaması nasıl?

Reyting sonuçları sıralaması merak ediliyor. Dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 29 Kasım cumartesi günü TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Kuruluş Orhan, Star TV'de Geliş, NOW TV'de Ben Leman dizisi, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef Türkiye ekrana geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 29 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu?