        Reyting sonuçları 29 Kasım Cumartesi: Dün en çok hangi dizi izlendi, Total ve AB sıralaması nasıl?

        Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar reyting sonuçları birinciliği için yarışıyor. Her gün bir önceki günün Total, AB sıralaması duyuruluyor. Dün akşam TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Kuruluş Orhan, Star TV'de Geliş, NOW TV'de Ben Leman dizisi, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayınlandı. Peki 29 Kasım cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sıralaması nasıl? İşte, Total ve AB sıralamasına göre reyting sonuçları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2025 - 08:30 Güncelleme: 30.11.2025 - 08:30
        Reyting sonuçları sıralaması merak ediliyor. Dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 29 Kasım cumartesi günü TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Kuruluş Orhan, Star TV'de Geliş, NOW TV'de Ben Leman dizisi, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef Türkiye ekrana geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 29 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu?

        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        22 KASIM 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

        Güller ve Günahlar – Kanal D

        Gönül Dağı – TRT 1

        Ben Leman – NOW

        Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D

        Ben Leman (Özet) – NOW

        MasterChef Türkiye – TV8

        Güldür Güldür Show – Show TV

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

        22 KASIM 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Güller ve Günahlar – Kanal D

        Gönül Dağı – TRT 1

        Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D

        Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

        Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Ben Leman – NOW

        Show Ana Haber – Show TV

        MasterChef Türkiye – TV8

        Gelin – Kanal 7

