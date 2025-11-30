Reyting sonuçları 29 Kasım Cumartesi: Dün en çok hangi dizi izlendi, Total ve AB sıralaması nasıl?
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar reyting sonuçları birinciliği için yarışıyor. Her gün bir önceki günün Total, AB sıralaması duyuruluyor. Dün akşam TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, ATV'de Kuruluş Orhan, Star TV'de Geliş, NOW TV'de Ben Leman dizisi, Show TV'de Güldür Güldür Show, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayınlandı. Peki 29 Kasım cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sıralaması nasıl? İşte, Total ve AB sıralamasına göre reyting sonuçları
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
22 KASIM 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI
Güller ve Günahlar – Kanal D
Gönül Dağı – TRT 1
Ben Leman – NOW
Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D
Ben Leman (Özet) – NOW
MasterChef Türkiye – TV8
Güldür Güldür Show – Show TV
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Gönül Dağı (Özet) – TRT 1
22 KASIM 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Güller ve Günahlar – Kanal D
Gönül Dağı – TRT 1
Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D
Gönül Dağı (Özet) – TRT 1
Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Ben Leman – NOW
Show Ana Haber – Show TV
MasterChef Türkiye – TV8
Gelin – Kanal 7