Dünün reyting sonuçları, 30 Haziran Cuma günü ekrana gelen dizi, film ve programlar ile Tota - AB sıralamasına göre belirleniyor. 30 Haziran Cuma akşamı Show TV'de Tosun Paşa, Kanal D'de Bizum Hoca, Star TV'de Yalı Çapkını, ATV'de Şirinler: Kayıp Köy, TRT 1'de Kendi Düşen Ağlamaz, FOX TV'de Kısmet ve TV8'de MasterChef Türkiye All Star ekrana geldi. İşte 30 Haziran Cuma dünün reyting sonuçları sıralamasında son durum...