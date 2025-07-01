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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 30 Haziran 2025: Aile Saadeti, Yetenek Sizsiniz, Inter-Fluminense maçı, MasterChef Türkiye… AB ve Total'de dünün birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 30 Haziran 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında ATV'de Aile Saadeti, Now TV'de Yetenek Sizsiniz ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. TRT 1'de Inter-Fluminense maçı futbolseverlerle buluşurken, Show TV'de Kapıcılar Kralı, Star TV'de Çöpçüler Kralı, Kanal D'de Godzilla: Büyük Yıkım filmleri yayınlandı. Dünün reyting sonuçları ile 30 Haziran Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Haziran 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 07:47 Güncelleme: 01.07.2025 - 07:47
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        Televizyon kanallarında hergün farklı dizi, film, yarışma, maç ve program yayınlanıyor. İzledikleri yapımların durumunu öğrenmek isteyenler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 30 Haziran Pazartesi akşamı Aile Saadeti, Yetenek Sizsiniz, Inter-Fluminense maçı, MasterChef Türkiye, Kapıcılar Kralı, Çöpçüler Kralı ve Godzilla: Büyük Yıkım yapımları ekranlara geldi. Bu yapımlar arasından hangisinin zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 30 Haziran 2025 Reyting sonuçları tablosu...

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        30 HAZİRAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        30 Haziran 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

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        30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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