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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de alacak verecek kavgasında baba-oğul öldürüldü

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan baba ve oğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 22:17 Güncelleme: 03.07.2025 - 22:17
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        Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Baba-oğul öldürüldü
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        Kocaeli'deki olay saat 20.00 sıralarında 4 Temmuz Mahallesi Devlet Hastanesi alt sokağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu belirtilen kişiler arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında tabancayla vurulan Mehmet Canımoğlu (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu (30) ağır yaralandı.

        Silah seslerin üzerine çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Canımoğlu ve oğlu Aykut Canımoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis olayın faillerini yakalamak amacıyla geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Zanlı veya zanlıların yakalanması için bölgede operasyonlar sürdürülüyor.

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