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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump açıkladı: Ülkelere 'tarife mektupları' yarın gönderilecek - İş-Yaşam Haberleri

        Trump açıkladı: Ülkelere 'tarife mektupları' yarın gönderilecek

        ABD Başkanı Donald Trump, muhtemelen yarından itibaren çeşitli ülkelere ne kadar tarife ödeyeceklerini belirten mektuplar göndereceklerini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 08:32 Güncelleme: 04.07.2025 - 08:32
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        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
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        Trump, Iowa eyaletindeki bir etkinliğe katılmak için başkent Washington'dan ayrıldığı sırada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Ticaret anlaşmaları konusunda asıl isteğinin, "ülkelere mektup gönderip ödeyecekleri tarife oranını söylemek" olduğunu vurgulayan Trump, "Bu çok daha kolay. Bildiğiniz gibi 170'den fazla ülke var ve kaç tane anlaşma yapabilirsiniz ki? İyi anlaşmalar da yapabilirsiniz ama bunlar çok daha karmaşık." diye konuştu.

        Trump, ülkelerin çeşitli maddeleri dahil ettikleri spesifik anlaşmalar istediğini ancak kendisinin basit bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini belirtti.

        Muhtemelen yarından itibaren çeşitli ülkelere "tarife mektupları" göndereceklerini söyleyen Trump, "Belki günde 10 tane olmak üzere, çeşitli ülkelere ABD ile ticaret yapmak için ne kadar ödeyeceklerini belirten mektuplar göndereceğiz." dedi.

        "Rekor büyüme kaydedeceğiz"

        Trump, Kongre'den geçen ve "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan tasarının ülkeyi bir "roket gemisine" dönüştüreceğini belirterek, tasarıyı cuma günü yerel saatle 17.00'de imzalayacağını bildirdi.

        Rekor seviyelerde büyüme kaydedeceklerini aktaran Trump, "İlk dönemim çok ama çok başarılıydı. Ülkemizin tarihindeki en büyük ekonomiye sahiptik. Sanırım bu dönem bunu da aşacağız." ifadesini kullandı.

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