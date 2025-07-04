18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün; Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İç Anadolu'da sağanak bekleniyor. Yağışla birlikte birçok kentte, fırtına da etkili olacak. Rüzgar, orman yangınlarının peş peşe yaşandığı şu günlerde Marmara ve Kuzey Ege'de kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yarından itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulundu. "Sarı" alarm verilen 16 ilimiz ve "Turuncu" uyarıda bulunulan 2 kentimiz şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas, Kayseri, Kastamonu, Karabük, Sinop, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK
Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BATIDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR MARMARA VE KIYI EGE'DE KUVVETLİ
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatı kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
16 KENT İÇİN "SARI" 2 İL İÇİN "TURUNCU" ALARM
Meteoroloji tarafından 16 ilimiz için "sarı", Giresun ve Ordu için "turuncu" alarm verilerek, fırtına (F) ve sağanak (S) uyarısında bulunuldu. İşte alarm verilen o kentlerimiz: "Adana (F), Adıyaman (F), Artvin (S), Erzurum (S), Giresun (S), Mersin (F), Kars (S), Kayseri (F), Malatya (F), K.Maraş (F), Niğde (F), Ordu (S), Rize (S), Samsun (S), Sivas (F), Trabzon (S), Bayburt (S) ve Ardahan (S).
GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK ARTACAK
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yarından itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulundu.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 27, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 30, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 26, Az bulutlu ve açık
BURSA: 32, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 32, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 36, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 32, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 27, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 35, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık
ADANA: 36, Az bulutlu ve açık
ANTALYA: 39, Az bulutlu ve açık
HATAY: 33, Az bulutlu ve açık
ISPARTA: 30, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 26, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 21, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 26, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 25, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 28, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 25, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
RİZE: 23, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
SAMSUN: 24, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
TRABZON: 22, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 15, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
KARS: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 30, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 24, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 31, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 30, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık