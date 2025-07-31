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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 30 Temmuz 2025: Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye... AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 30 Temmuz 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

        30 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Now TV'de Yetenek Sizsiniz ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmalarının yeni bölümleri yayınlandı. Show TV'de Cici Babam, Star TV'de Kaldı Üç Gün, TRT 1'de 1917 ve ATV'de Jack Reacher: Asla Geri Dönme filmleri sinemaseverlerle buluştu. Kanal D'de ise Kuralsız Sokaklar programı tekrar bölümüyle ekrana geldi. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 30 Temmuz 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 07:34 Güncelleme: 31.07.2025 - 07:34
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        30 Temmuz Çarşamba günü yayınlanan dizi, film, program, yarışma gibi yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Cici Babam, Kaldı Üç Gün, 1917 ve Jack Reacher: Asla Geri Dönme filmleri ekranlara gelirken, Yetenek Sizsiniz ve MasterChef Türkiye yarışmaları yayınlandı. Kuralsız Sokaklar programı ise tekrar bölümüyle izleyici karşısındaydı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, dünün AB ve Total sıralaması nasıl? İşte, 30 Temmuz 2025 reyting sonuçları...

        2

        30 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        30 Temmuz 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

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        30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        30 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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