Reyting sonuçları 4 Aralık 2025: Dün en çok hangi yapım izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 4 Aralık Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam Veliaht ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları ile Çok Güzel Hareketler 2 programı da yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü yayınlanırken Terminatör: Kara Kader filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 4 Aralık 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok program, yarışma, dizi, film yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden izleyiciler, her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 4 Aralık Perşembe günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. İşte, 4 Aralık 2025 dünün reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması...
4 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
4 Aralık Perşembe akşamı Show TV’de Veliaht ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıtkı.
ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları ile Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 programının yeni bölümleri yayınlandı.
Kanal D’de Uzak Şehir dizisi tekrar bölümüyle ekranlara gelirken TRT 1’de Terminatör: Kara Kader filmi sinemaseverlerle buluştu.
4 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
4 ARALIK 2025 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI