Televizyon kanallarında her gün birçok program, yarışma, dizi, film yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden izleyiciler, her gün bir önceki güne ait ABC1, AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 4 Aralık Perşembe günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. İşte, 4 Aralık 2025 dünün reyting sonuçları ile ABC1, AB ve Total sıralaması...