        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Kasım 2025: Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Ajax-Galatasaray maçı... AB ve Total reyting sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları 5 Kasım 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?

        5 Kasım 2025 reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Dün akşam televizyon kanallarında birbirinden iddialı yapımlar yer aldı. Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan, Star TV'de Sahipsizler dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi Ajax-Galatasaray maçı futbolseverlerle buluştu. Show TV'de Güldür Güldür Show programı ve Now TV'de Ben Onun Annesiyim dizisi tekrar bölümle ekrana geldi. Peki, 5 Kasım 2025 AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi, reyting birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 08:23 Güncelleme: 06.11.2025 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanalları arasında reyting mücadelesi devam ediyor. 5 Kasım Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Ajax-Galatasaray maçı heyecanı yaşandı. Güldür Güldür Show programı ile Ben Onun Annesiyim dizisi tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Şimdi ise gözler dünün AB ve Total sıralamasına çevrilmiş durumda. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 5 Kasım 2025 reyting sonuçları.

        2

        5 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        5 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

        3

        5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
