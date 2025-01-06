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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Ocak 2025: Survivor, Teşkilat... AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 5 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 5 Ocak 2025 Pazar sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Kanal D'de Kıyametten Sonra, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Show TV'de RTÜK Belgeseli yapımları ekranlara geldi. Now'da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi tekrar bölümüyle, TV8'de Survivor ve TRT 1'de Teşkilat yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 5 Ocak 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 07:42 Güncelleme: 06.01.2025 - 07:42
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        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Ocak Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster?, RTÜK Belgeseli, Çok Güzel Hareketler 2 programları yanı sıra Kıyametten Sonra filmi ekranlara geldi. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin tekrar bölümü, Survivor programı ile Teşkilat dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 5 Ocak 2025 Pazar reyting birincisi…

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        5 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        5 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        5 OCAK 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        5 OCAK 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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