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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Şubat 2025: Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman… AB ve Total'de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 5 Şubat 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 5 Şubat Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Mumya Geri Dönüyor filmi filmseverlerin beğenisine sunuldu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 5 Şubat 2025 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 07:52 Güncelleme: 06.02.2025 - 07:52
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        Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 5 Şubat Çarşamba akşamı Show TV’de Sandık Kokusu, Kanal D’de Annem Ankara, Star TV’de Sahipsizler, ATV’de Kuruluş Osman, TV8’de Survivor yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1’de Mumya Geri Dönüyor filmi yayınlandı. Peki, 5 Şubat 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi...

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        5 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        Ancak 5 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        5 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        5 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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