5 Şubat Perşembe günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da dahi kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 5 Şubat 2026 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...
5 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
5 Şubat Perşembe akşamı Show TV’de Veliaht, Kanal D’de İnci Taneleri ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı, dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması yayınlanırken; TRT 1’de Sessiz Saat, Star TV’de ise Adalet 2 filmleri sinemaseverlerle buluştu.
ATV’de ise Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe – Erzurumspor maçı heyecanı yaşandı.
5 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI