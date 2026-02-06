Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Şubat 2026: Veliaht, İnci Taneleri, Fenerbahçe-Erzurumspor, Halef, Survivor… AB ve Total’de dün en çok hangi yapım izlendi?

        Reyting sonuçları 5 Şubat 2026: Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        5 Şubat Perşembe günü televizyonda birçok yapım izleyiciyle buluştu. Bu yapımlardan bazıları reyting sıralamasına girerken bazıları ise ilk 10'da dahi kendisine yer bulamadı. İzledikleri yapımların durumunu merak eden seyirciler ise ''Dün en çok hangi yapım izlendi, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 5 Şubat 2026 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 08:10 Güncelleme: 06.02.2026 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her gün kanallarda birçok program, yarışma, dizi ve film yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Sevdikleri yapımların durumunu merak eden izleyiciler ‘’Dün en çok ne izlendi, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti?’’ sorularını yöneltiyor. İşte 5 Şubat 2026 reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

        2

        5 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        5 Şubat Perşembe akşamı Show TV’de Veliaht, Kanal D’de İnci Taneleri ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı, dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması yayınlanırken; TRT 1’de Sessiz Saat, Star TV’de ise Adalet 2 filmleri sinemaseverlerle buluştu.

        ATV’de ise Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe – Erzurumspor maçı heyecanı yaşandı.

        5 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        4

        5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        Fenerbahçe kupada ikinci yarı açıldı!
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! Bir kişi hayatını kaybetti
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! Bir kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Erzurum'da kilitli kapı operasyon
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        Domenico Tedesco, UEFA listesini açıkladı!
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Emmanuel Agbadou'nun geliş saatini açıkladı!
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Zeydan Karalar tahliye edildi
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Epstein'in 'İsrail karşıtı ünlüler' listesinde yer aldılar
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        Beşiktaş kupada 1 puanı son anda kurtardı!
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?