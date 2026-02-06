YKS başvuruları bugün başlıyor! TYT-AYT-YDT 2026 YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ÖSYM kılavuzu yayımlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuruları 6 Şubat bugün başlayacak. YKS başvuru kılavuzu 2026 ile sınav ücreti belli olacak. ÖSYM başvuru ekranı da erişime açılacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda düzenlenecek olan üniversite sınavı başvuru işlemleri ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM AİS sistemi veya Mobil Uygulamasından yapılacak. 2026 YKS başvuru ücreti ise kılavuzda belirtilen bankalara yatırılacak. Peki, üniversite sınavı başvuruları başladı mı? TYT-AYT-YDT YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2026 YKS başvuru ekranı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuruları için beklenen gün geldi. Bu sebeple YKS başvuru ekranı ve YKS başvuru kılavuzu araştırmaları hız kazandı. 6 Şubat 2026 tarihinde başlayacak olan YKS başvuruları ÖSYM AİS ekranından alınacak. TYT, AYT, YDT oturumlarına katılım sağlayacak adaylar, başvuru işlemlerini 2026 YKS başvuru kılavuzunda yer alan bilgileri baz alarak tamamlayacak. Peki, 2026 üniversite sınavı YKS başvuruları başladı mı? TYT-AYT-YDT 2026 YKS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar? İşte, YKS başvurusu hakkında merak edilen tüm detaylar.
2026 YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre, 2026 YKS başvuruları 6 Şubat Cuma günü başlayacak ve 2 Mart tarihinde sona erecek.
YKS geç başvuruları ise 10 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 12 Mart 2026 tarihinde sona erecek.
YKS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026 YKS Kılavuzu'nda yer alacak.
YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS başvuru kılavuzu, 6 Şubat 2026 Cuma günü ÖSYM tarafından yayımlanacak.
Kılavuzun sabah saatlerinde adayların erişimine açılması bekleniyor. ÖSYM duyurular ekranına aşağıdaki linten ulaşabilirsiniz.
YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 NE KADAR, BELLİ OLDU MU?
2026 YKS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Bu seneki üniversite sınavı ücreti ÖSYM başvuru kılavuzu ile belli olacak.
Geçtiğimiz yıl YKS sınav ücreti her oturum için 450 TL olarak belirlenmişti.
YKS 2026 SINAV TARİHLERİ: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.
1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü (Saat: 10.15)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 10.15)
3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 15.45) uygulanacak.