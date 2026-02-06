YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2026 NE KADAR, BELLİ OLDU MU?

2026 YKS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Bu seneki üniversite sınavı ücreti ÖSYM başvuru kılavuzu ile belli olacak.

Geçtiğimiz yıl YKS sınav ücreti her oturum için 450 TL olarak belirlenmişti.