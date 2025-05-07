Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 6 Mayıs 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı… AB ve Total sıralaması ile reytinglerde hangi yapım zirvede?

        Dünün reyting sonuçları 6 Mayıs 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile hangi yapım zirveye yerleşti?

        Dünün reyting sonuçları ile 6 Mayıs Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile Survivor yarışması yayınlandı. Diğer kanallarda ise Medusa Darbesi ve Recep İvedik filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 6 Mayıs 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 08:02 Güncelleme: 07.05.2025 - 08:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor, Medusa Darbesi ve Recep İvedik yapımları ekranlara geldi. İzledikleri dizi, film ve programların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 6 Mayıs Salı AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 6 Mayıs 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...

        2

        6 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        6 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        6 MAYIS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        6 MAYIS 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan Pakistan'a saldırdı
        Hindistan Pakistan'a saldırdı
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        İki kardeşin cansız bedeni bulundu
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Ücrete dahil fazla çalışmada sınır
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Lodos var, sıcaklıklar artıyor
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Inter tarih yazdı: Final biletini aldı!
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü, 1 yaralı
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Trump'tan İran'la ilgili açıklama
        Trump'tan İran'la ilgili açıklama
        Tacizcisi tutuklandı
        Tacizcisi tutuklandı
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        İstanbul Emniyeti'nden detaylı açıklama
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Yeni HSK üyeleri belirleniyor
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!