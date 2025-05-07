Dünün reyting sonuçları 6 Mayıs 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile hangi yapım zirveye yerleşti?
Dünün reyting sonuçları ile 6 Mayıs Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı dizileri ile Survivor yarışması yayınlandı. Diğer kanallarda ise Medusa Darbesi ve Recep İvedik filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 6 Mayıs 2025 Dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor, Medusa Darbesi ve Recep İvedik yapımları ekranlara geldi. İzledikleri dizi, film ve programların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 6 Mayıs Salı AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 6 Mayıs 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...
6 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
6 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
6 MAYIS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI