Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor, Medusa Darbesi ve Recep İvedik yapımları ekranlara geldi. İzledikleri dizi, film ve programların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 6 Mayıs Salı AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 6 Mayıs 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...