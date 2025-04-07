Reyting sonuçları 6 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dün akşam kuşağında TRT 1'de Teşkilat, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Now TV'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ATV'de Sustalı Ceylan dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Tarzan Efsanesi ve Show TV'de Yedi Bela Hüsnü filmleri yayınlandı. Dünün reyting sonuçları ile 6 Nisan Pazar günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 6 Nisan Pazar akşamı Teşkilat, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Sustalı Ceylan, Survivor, Tarzan Efsanesi ve Yedi Bela Hüsnü yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 6 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...
6 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
6 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.
6 NİSAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI