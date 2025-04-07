Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 6 Nisan Pazar akşamı Teşkilat, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Sustalı Ceylan, Survivor, Tarzan Efsanesi ve Yedi Bela Hüsnü yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 6 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...