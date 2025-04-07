Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 6 Nisan 2025: Teşkilat, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 6 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında TRT 1'de Teşkilat, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Now TV'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, ATV'de Sustalı Ceylan dizileri tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Tarzan Efsanesi ve Show TV'de Yedi Bela Hüsnü filmleri yayınlandı. Dünün reyting sonuçları ile 6 Nisan Pazar günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 07:49 Güncelleme: 07.04.2025 - 07:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını merak ediyor. 6 Nisan Pazar akşamı Teşkilat, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Sustalı Ceylan, Survivor, Tarzan Efsanesi ve Yedi Bela Hüsnü yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 6 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...

        2

        6 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        6 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

        3

        6 NİSAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        6 NİSAN 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Le Pen: Mücadeleye devam edeceğim
        Le Pen: Mücadeleye devam edeceğim
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Başkent'te 22 gözaltı, 7 tutuklama! Sosyal medyadan fuhuş tuzağı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Çocuğa sigorta girişi avantajlı mı?
        Kimlik bilgileri çalındı! Gizem'in hayatı karardı!
        Kimlik bilgileri çalındı! Gizem'in hayatı karardı!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Çin Seddi uzaydan görülebilir mi?
        Çin Seddi uzaydan görülebilir mi?
        Otomotiv endüstrisinde ABD ayarı
        Otomotiv endüstrisinde ABD ayarı
        "Çin ile ticaret açığı sorununu çözmedikçe anlaşma yapmayacağım"
        "Çin ile ticaret açığı sorununu çözmedikçe anlaşma yapmayacağım"
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        KKTC'de yakalanan Kaan Ketenci tutuklandı
        KKTC'de yakalanan Kaan Ketenci tutuklandı
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        AK Parti'den CHP lideri Özel'e cunta tepkisi
        İETT otobüsü duvara çarptı: 5 yaralı
        İETT otobüsü duvara çarptı: 5 yaralı
        "F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı %40"
        "F.Bahçe'nin şampiyonluk şansı %40"
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 6 yaralı
        45 dakikada Talisca resitali!
        45 dakikada Talisca resitali!