Reyting sonuçları 7 Aralık 2025: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 7 Aralık 2025 Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Bahar, TRT 1'de Teşkilat, Now TV'de Sahtekarlar, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Çarpıntı final bölümüyle ekrana gelirken, TV8'de MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa heyecanı yaşandı. Kanal D'de Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti filmi yayınlandı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 7 Aralık 2025 ABC1, AB ve Total reyting sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film, yarışma izleyici karşısına çıkıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasını araştırıyor. 7 Aralık 2025 Pazar akşamı Bahar, Teşkilat, Sahtekarlar, Çarpıntı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa ve Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin zirveye yerleştiği günün erken saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 7 Aralık 2025 reyting sonuçları tablosu...
7 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
7 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
7 ARALIK 2025 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI