Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film, yarışma izleyici karşısına çıkıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasını araştırıyor. 7 Aralık 2025 Pazar akşamı Bahar, Teşkilat, Sahtekarlar, Çarpıntı, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa ve Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin zirveye yerleştiği günün erken saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 7 Aralık 2025 reyting sonuçları tablosu...