        8 Aralık 2025 Pazartesi günü birbirinden farklı türde programlar, yarışmalar, diziler ve filmler yayınlandı. Akşam kuşağında Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Rüya Gibi dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, Dayı: Bir Adamın Hikayesi ve Cehennem filmleri yayınlandı. İzledikleri yapımların ekrandaki başarısını merak eden seyirciler, dünün reyting sonuçları için bekleyişe geçti. Peki, AB ve Total sıralamasında hangi yapım birinci oldu? İşte, 8 Aralık 2025 reyting sonuçları ile dünün Total ve AB sıralaması...

        Giriş: 09.12.2025 - 08:25 Güncelleme: 09.12.2025 - 08:25
        8 Aralık 2025 reyting sonuçları için araştırmalar başladı. Dün akşam kuşağında Kanal D’de Uzak Şehir, TRT 1’de Cennetin Çocukları ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Show TV’de Rüya Gibi dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. ATV’de Dayı: Bir Adamın Hikayesi ve Star TV’de Cehennem filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Peki, Total ve AB sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 8 Aralık 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…

        8 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        8 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün Total ve AB sıralaması saat 10.00’da açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        8 ARALIK 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        8 ARALIK 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
