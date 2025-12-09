Reyting sonuçları 8 Aralık 2025: Total ve AB sıralamasına göre dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?
8 Aralık 2025 Pazartesi günü birbirinden farklı türde programlar, yarışmalar, diziler ve filmler yayınlandı. Akşam kuşağında Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Rüya Gibi dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, Dayı: Bir Adamın Hikayesi ve Cehennem filmleri yayınlandı. İzledikleri yapımların ekrandaki başarısını merak eden seyirciler, dünün reyting sonuçları için bekleyişe geçti. Peki, AB ve Total sıralamasında hangi yapım birinci oldu? İşte, 8 Aralık 2025 reyting sonuçları ile dünün Total ve AB sıralaması...
8 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
8 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün Total ve AB sıralaması saat 10.00’da açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
8 ARALIK 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI