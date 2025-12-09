8 Aralık 2025 reyting sonuçları için araştırmalar başladı. Dün akşam kuşağında Kanal D’de Uzak Şehir, TRT 1’de Cennetin Çocukları ve Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı ve TV8’de MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Show TV’de Rüya Gibi dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. ATV’de Dayı: Bir Adamın Hikayesi ve Star TV’de Cehennem filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Peki, Total ve AB sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 8 Aralık 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları…