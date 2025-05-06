Reyting sonuçları sevdikleri yapımların reytinglerde kaçıncı sırada olduğunu merak eden televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. 5 Mayıs Pazartesi akşamı birçok dizi, film ve program reytinglerde ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Uzak Şehir, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor All Star-Gönüllüler, Ölümsüzlük Oyunu, Rambo: Son Kan, Büyük Felaket, Çakallarla Dans 6 AB ve Total sıralaması merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçlarına göre Total ve AB sıralaması nasıl şekillendi? İşte, 5 Mayıs 2025 Pazartesi reyting sonuçları…