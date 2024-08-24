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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? 23 Ağustos Dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralaması nasıl?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralaması nasıl?

        Reyting sonuçları ile birinci olan yapım belli oluyor. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Dün ekranlarda Hızlı ve Öfkeli 6, Ekşi Elmalar, Postacı, Kod Adı: Olympus, Kim Milyoner Olmak İster, Hayat Işığım ve MasterChef Türkiye gibi programlar yer aldı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 23 Ağustos Dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralaması nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 08:32 Güncelleme: 24.08.2024 - 08:32
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        Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz düne ait sıralama araştırılıyor. 23 Ağustos Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Peki 23 Ağustos Reyting sonuçları açıklandı mı?

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        REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Now Ana Haber”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Kim Milyoner Olmak İster” yer aldı AB'de 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Now Ana Haber”, 3.sırada “Kim Milyoner Olmak İster” yer aldı.

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