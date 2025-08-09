Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Ağustos dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Ağustos dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi kim oldu?

        Televizyon izleyicileri reyting sonuçları birincisini merak ediyor. Her gün bir önceki günün Total, AB, ABC1 sıralaması öğreniliyor. Geçtiğimiz hafta 1 Ağustos 2025 tarihli reyting sonuçlarında, TV8'in popüler yarışması Masterchef Türkiye tüm gruplarda birinci oldu. Peki 8 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu?

        Giriş: 09.08.2025 - 08:30 Güncelleme: 09.08.2025 - 08:30
        1

        Dün akşam kuşağında Show TV'de Hedefim Sensin, TRT 1'de Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, ATV'de Malefiz filmi yayınlanırken Kanal D'de ise Kuralsız Sokaklar izleyicisiyle buluştu. Dünün reyting sonuçları ile 8 Ağustos Cuma günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 8 Ağustos 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        2

        REYTİNG SONUÇLARI 8 AĞUSTOS 2025

        Reyting sonuçları sıralaması gün içinde belli olunca haberimizde yer alacaktır.

        3

        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        1 Ağustos 2025 tarihli reyting sonuçlarında, TV8'in popüler yarışması Masterchef Türkiye tüm gruplarda birinci oldu. AB grubunda da zirvede Masterchef Türkiye yer aldı. ABC1 grubunun lideri yine Masterchef Türkiye oldu.

