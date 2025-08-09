Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Ağustos dünün reyting sonuçları ile Total ve AB birincisi kim oldu?
Televizyon izleyicileri reyting sonuçları birincisini merak ediyor. Her gün bir önceki günün Total, AB, ABC1 sıralaması öğreniliyor. Geçtiğimiz hafta 1 Ağustos 2025 tarihli reyting sonuçlarında, TV8'in popüler yarışması Masterchef Türkiye tüm gruplarda birinci oldu. Peki 8 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı, dünün birincisi kim oldu?
Dün akşam kuşağında Show TV'de Hedefim Sensin, TRT 1'de Ejderhanı Nasıl Eğitirsin, ATV'de Malefiz filmi yayınlanırken Kanal D'de ise Kuralsız Sokaklar izleyicisiyle buluştu. Dünün reyting sonuçları ile 8 Ağustos Cuma günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 8 Ağustos 2025 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
REYTİNG SONUÇLARI 8 AĞUSTOS 2025
Reyting sonuçları sıralaması gün içinde belli olunca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
