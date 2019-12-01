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Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam ekrana gelen bölümündeki heyecan ve eğlence dolu sahneleriyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk ABC1’de yüzde 6.29 rating ve yüzde 15.22 izlenme payı, Total’da 8.53 rating ve yüzde 20.20 izlenme payıyla birinci olurken, AB’de yüzde 4.94 rating ve 12.52 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #aşkhastası etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #aşkhastası etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 13 saat 20 dakika TT listesinde kaldı.

YILDIZ, ŞULE’NİN BOŞANMAK İSTEMEDİĞİNİ ÖĞRENDİ!

Kuzey, Şule’nin boşanmak istemediğini Yıldız’a söylemeye gelen Gökçe’ye engel oldu. Çünkü Yıldız’ın bu gerçeği öğrenmesi Kuzey’e bir daha güvenmemesi anlamına gelecekti. Gökçe’nin konuşmaması için elinden geleni yapan ve başarı olan Kuzey, Sefer’i engelleyemedi. Şule’nin boşanmak istemediğini öğrenen Yıldız, öfkeden deliye döndü. Kuzey’in Yıldız’ın güvenini kazanmak için attığı tüm adımlar bir bir boşa çıktı. Pes etmeye niyeti olmayan Kuzey hasta olunca, Yıldız dayanamayıp yardım etti. Aşıkların arasına engel olan buz dağı erimeye başladı.

Yıldız, Şule ile ilgili gerçeği öğreniyor;

Yıldız, hasta olan Kuzey’e bakıyor;

KUZEY VE YILDIZ’IN ARASI BOZULDU!

Kuzey ve Yıldız’ı ayırmak için elinden geleni yapan Şule, Yıldız’ın kapısını çaldı. Kuzey’in karşısında boşanma kağıdını Yıldız’a veren ve sözleriyle Yıldız’ı sinirlendiren Şule amacına ulaştı. Kimsenin beklemediği bir şey yapan Yıldız, işi zora soktu. Yıldız, sinirlerine hakim olamayıp boşanma kağıdını yırtınca, Şule boşanmaktan vazgeçti.

Şule’nin oyununa gelen Yıldız, Kuzey’in sert tepkisiyle karşılaştı. Final sahnesinde Kuzey’in, “Sen beni istiyor musun, istemiyor musun?” sorusuna Yıldız’ın vereceği cevap merak konusu oldu.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 13. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey’in Yıldız’a rest çektiği, iki aşığın küstüğü tanıtımda Sefer ve Kuzey cerrah kılığına giriyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 13. Bölüm Tanıtımı!